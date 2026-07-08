مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسائر دول الخليج

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم / الأربعاء / استهداف إيران الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار منطقة الخليج، وتصعيداً غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون السلم والاستقرار.

كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولتي الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

وجددت مصر موقفها بأنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمستهجنة على دول الخليج العربي الشقيقة التي يعد أمنها واستقرارها جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة بأسرها ، ومن ثم لا يمكن التسامح معها.