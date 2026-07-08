الرئيس الإيراني: سلوك الحكومة الأمريكية في كأس العالم يعكس سياستها الخارجية المعروفة

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، نشر رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X جاء فيها:

"إن سلوك الحكومة الأمريكية بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم يعكس سياستها الخارجية المعروفة؛

انتهاك القواعد، وتحقير المنافسين، ووضع العراقيل والخداع... إيران ترفض هذه الممارسات. وندافع بحزم عن حقوقنا."

و من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إتمام جولة جديدة من الضربات على إيران، وأنها استهدفت أكثر من 80 هدفًا خلال هجماتها الأخيرة.

إلى جانب شنّ موجة جديدة من الضربات على إيران، ألغت واشنطن أيضًا ترخيصًا يسمح للبلاد ببيع النفط ، بعد إصابة ثلاث ناقلات نفط بقذائف في مضيق هرمز.

وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "ضربت القوات الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادار الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقًا صغيرًا تابعًا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية المتدفقة عبر الممر التجاري الدولي".

وأضاف البيان: "تبقى قوات القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم تنفيذه".