عرض زواج تونسي لـ شوبير.. حراس المنتخبات في مرمى المعجبات بكأس العالم

لفت مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر، الأنظار لمستواه المميز مع الفراعنة خلال مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بجانب تصديه المميز لركلة جزاء من ميسي.

ولكن ليس أداء مصطفى شوبير فقط الذي لفت الإنتباه للإشادة بإمكانياته وقدارته بل وصل الأمر لتقدم عدد من المعجبات لطلب الزواج منه.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لفتاة تونسية أعلنت فيه رغبتها في الزواج من مصطفى شوبير، مؤكدة أن مستواه في كأس العالم جعلها من أبرز المعجبات به.

وتعد واقعة طلب الزواج من الحراس بشكل خاص غير نادرة بل مسلسل مستمر في كأس العالم وأبرز الوقائع كانت عام 2014، عندما طلبت المطربة المكسيكية الشهيرة "تاليا" الزواج من الحارس المكسيكي "أوتشوا" علناً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تألقه اللافت أمام البرازيل.

وحدث تقريبا نفس الموقف لكن في بطولة كأس آسيا 2015 التي أقيمت في أستراليا حينما عرضت مشجعة إيرانية الزواج علنًا من حارس مرمى منتخب إيران علي رضا

ورفعت الفتاة لافتة في المدرجات مكتوباً عليها باللغة الإنجليزية: "?Alireza Haghighi, will you marry me" (علي رضا حقيقي، هل تتزوجني؟)