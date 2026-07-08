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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسرحية خيال مريض ترفع شعار كامل العدد في أول ليلة عرض

هشام ماجد من مسرحية خيال مريض
هشام ماجد من مسرحية خيال مريض
أحمد إبراهيم

احتفل هشام ماجد مع أبطال وصناع مسرحية خيال مريض بليلة العرض الأولى وسط حضور كامل العدد على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد والتي تعرض بشكل مستمر حتى نهاية العام. 

فتح المسرح أبوابه للجمهور بعد انتهاء مباراة مصر والأرجنتين بنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة ونشرت الصفحة الرسمية للمسرحية صور وفيديوهات تفاعل الجمهور مع أحداث المسرحية الكوميدية بضحكات وإعجاب شديد من الجمهور بأبطال العرض الذين التقطوا معهم صور تذكارية بعد العرض.

تفاصيل عرض مسرحية خيال مريض

وبعد انتهاء العرض وجه النجم هشام ماجد للجمهور رسالة عبر فيها عن فرحته بنجاح الليلة الأولى ووجه رسالة دعم قوية للمنتخب المصري بعد الخسارة أمام الأرجنتين بأداء بطولي ومشرف قائلا “شرفتونا ونورتونا ويارب نكون أسعدناكم وهارد لك للمنتخب المصري شرفونا وأمتعونا ورفعوا راسنا”

يذكر أنه مؤخرا نشرت الصفحة الرسمية لمسرحية "خيال مريض" فيديو جديد يتحدث فيه النجم هشام ماجد عن أسباب مشاركته في العرض المسرحي المنتظر عرضه ابتداء من ٧ يوليو وحتى نهاية العام على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد بعد الإقبال الكبير على شراء التذاكر التي تم طرحها للجمهور عبر موقع Tickets Marche

وأكد هشام خلال الفيديو أن مصر تمتلك تاريخ مسرحي كبير يتمنى المشاركة به بعمل مسرحي يليق بالجمهور قائلا “احنا بلد عندنا تاريخ كبير في المسرح وكان نفسي أعمل مسرحية تعيش للناس وتتعرض بشكل يومي علشان كده بنجتهد نقدم مسرحية تضحك وفيها قيمة حقيقية محترمة تخلي الناس تتفرج عليها وتعيش سنين كتير”

قصة مسرحية خيال مريض

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي سيكولوجي ويقدم فيها النجم هشام ماجد شخصية "الدكتور طه" الذي يعالج مرضاه بالدراما، ويشارك في بطولتها، إلى جانب هشام ماجد، كل من محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبدالغني، تأليف وإخراج محمد محمدي و إنتاج شركة فكر للإنتج الفني للمنتجة يارا حسن

مسرحية خيال مريض هشام ماجد الفنان هشام ماجد محمد عبدالرحمن هنادي مهنا أحمد الرافعي

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