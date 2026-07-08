أمير كرارة يواسي لاعبي المنتخب بعد الخروج من المونديال

وجه الفنان أمير كرارة رسالة دعم للاعبي المنتخب، بعد وداع المنتخب المصري، منافسات كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في دور الـ16.

وكتب أمير كرارة عبر حسابه بموقع إنستجرام: شكرا يا رجاله شرفتونا و شرفتو مصر .

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.