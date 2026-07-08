إليسا تساند منتخب مصر بعد توديع المونديال: رفعتوا راسنا وشرفتوا العرب

وجهت الفنانة إليسا رسالة دعم إلى منتخب مصر، عقب انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة فخرها بما قدمه اللاعبون من أداء مشرف طوال البطولة.

ونشرت إليسا، عبر حسابها على منصة «X»، رسالة قالت فيها: «فخورة فيكم يا أبطال، شو ما كانت النتيجة.. رفعتوا راسنا، وكنتو أحلى ممثلين لبلدكم وللعالم العربي كله».

ولاقت رسالة إليسا تفاعلًا واسعًا، حيث أشاد متابعون بموقفها الداعم للمنتخب، بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام كبار المنتخبات في مونديال 2026، رغم وداع البطولة من دور الـ16

يُذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.

