لعبتم كرة قدم تُدرّس.. شيريهان تُحيي منتخب مصر برسالة قوية بعد توديع المونديال

حرصت الفنانة شيريهان على توجيه رسالة دعم لمنتخب مصر، عقب خروجه من منافسات كأس العالم 2026، مشيدة بالأداء الذي قدمه اللاعبون طوال مشوارهم في البطولة.

وكتبت شيريهان عبر حسابها على منصة X: «أداء مشرف، بمهنية واحترافية وخلق وأخلاق واحترام، لعبتوا كرة قدم تُدرس، وشاهدنا احترامًا متبادلًا وعملًا جماعيًا ونكرانًا للذات، وكانت مصلحة الفريق قبل الأمجاد الشخصية».

واختتمت رسالتها قائلة: «فوز مستحق أمام حكم وتحكيم غير عادل ولا منصف.. الخلاصة: شكرًا رجال منتخبنا الوطني لكرة القدم.. شرفتونا ورفعتوا راسنا».

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.