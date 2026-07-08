فتحي عبد الوهاب: منتخب مصر رفع راسنا وشرفونا

حرص الفنان فتحي عبد الوهاب على توجيه رسالة دعم ومساندة للاعبي منتخب مصر، عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بما قدمه الفريق من أداء مميز خلال البطولة.

وقال فتحي عبد الوهاب في رسالته: «رفعتوا راسنا وشرفتوا الكورة المصرية»، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب يمثل بداية حقيقية لجيل واعد يستحق الدعم والثقة خلال المرحلة المقبلة.

ولاقت رسالة فتحي عبد الوهاب تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، الذين أشادوا بأداء منتخب مصر، بعدما قدم مستويات قوية وحقق إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 2026 رغم وداع البطولة من دور الـ16

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.

