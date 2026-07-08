شيكو يدعم منتخب مصر بعد وداع المونديال: رجالة شرفتونا.. بنحبك يا مصر

أعرب الفنان شيكو عن دعمه الكامل لمنتخب مصر، عقب انتهاء مشواره في كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16.

وكتب شيكو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «دا كفاية عليا اللحظة دي.. أنا مش أناني، الحمد لله.. رجالة شرفتونا كلنا.. بنحبك يا مصر».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع رسالة شيكو، مؤكدين فخرهم بالأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب خلال البطولة، رغم الخروج من منافسات دور الـ16، بعد مباراة قوية أمام منتخب الأرجنتين

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.

