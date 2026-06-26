محمد إمام بشيد بـ شيكو: ألذ و أطيب واحد اشتغلت معاه

أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بالتعاون مع الفنان شيكو، موجها له رسالة مؤثرة بعد مشاركتهما في فيلم "صقر وكناريا".

و شارك محمد إمام صورة برفقة الفنان شيكو من كواليس فيلم صقر و كناريا و علق كاتبا:احلى و الذ و اطيب واحد اشتغلت معاه .. و من اكثر الممثلين اللي بيضحكوني في العالم .. شكراً على مجهودك و اخلاصك .

و أضاف :صقر وكناريا فيلم حلو علشان انت فيه .. استمعت بكل لحظه معاك و يارب دايماً تكسر الدنيا في كل اعمالك .. بحبك يا شيكو يا احلى الناس.

وحقق فيلم صقر وكناريا ايرادات ليلية أمس وصلت الي 3,813,139 جنية.

الفيلم من بطولة محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث الفيلم.