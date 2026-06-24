يسرا اللوزي تكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيتها في فيلم صقر و كناريا

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، عن تفاصيل شخصيتها في أحدث أعمالها السينمائية، مؤكدة أنها تخوض تجربة جديدة ومختلفة عليها، خاصة أنها تنتمي إلى عالم الكوميديا بشكل أكبر من الأعمال التي قدمتها من قبل.

وقالت يسرا اللوزي: "أجسد خلال أحداث الفيلم شخصية طبيبة تجميل، ومتزوجة من روائي متخصص في كتابة القصص الخيالية، وتدور بينهما العديد من المواقف والأحداث التي تحمل طابعًا كوميديًا وإنسانيًا في الوقت نفسه".

وأضافت أنها متحمسة للغاية لهذه التجربة، خاصة أنها تقدم شخصية مختلفة عن الأدوار التي اعتاد الجمهور مشاهدتها بها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن العمل يعتمد على كوميديا الموقف والأحداث المتشابكة التي تضع الشخصيات في العديد من المفارقات الطريفة.

وأعربت يسرا اللوزي عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم، قائلة: "سعيدة جدًا بخوض تجربة كوميدية مختلفة عن كل ما قدمته من قبل، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند عرض العمل".

كما أشادت بأجواء التصوير وفريق العمل، مؤكدة أن روح التعاون والمحبة كانت حاضرة منذ بداية التحضيرات، وهو ما انعكس على أجواء التصوير بشكل إيجابي.

وتابعت: "سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، وهناك حالة من التفاهم والانسجام بين الجميع، وهو ما يساعد على خروج الفيلم بأفضل صورة ممكنة".

يشهد الفيلم العديد من المفاجآت والأحداث الكوميدية التي تجمع بين التشويق والدراما الخفيفة، حيث يراهن صناعه على تقديم تجربة مختلفة ومميزة للجمهور، خاصة مع مشاركة مجموعة من النجوم الذين يجتمعون لأول مرة في هذا العمل.

ويترقب جمهور يسرا اللوزي عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، لمعرفة تفاصيل الشخصية التي تقدمها، والتي تجمع بين الجانب المهني كطبيبة تجميل والحياة الأسرية مع زوجها الروائي، في إطار كوميدي يحمل الكثير من المفارقات والمواقف غير المتوقعة.