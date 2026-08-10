جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة جريمة قتل مروعة، أسفرت عن مصرع أسرة كاملة، بعد أن أقدم المتهم، وفقًا للتحريات الأولية، على قتل الأب وزوجته وابنتيهما، إثر خلافات مالية نشبت بينه وبين رب الأسرة.

العثور على جثامين الزوجة وابنتيها

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثامين سيدة وابنتيها داخل سيارة بمنطقة النرجس في التجمع الخامس، لتنتقل على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبدأ في إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وبتكثيف التحريات، تبين أن الضحايا أسرة مكونة من الأب والأم وابنتين، قبل أن تكشف التحريات عن العثور على جثمان الأب مصابًا بطلق ناري، لتتكشف تفاصيل جديدة بشأن الجريمة.

خلافات مالية وراء الجريمة

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلافات مالية سابقة بين رب الأسرة وأحد الأشخاص، على خلفية معاملات وشراكة مالية بين الطرفين، قبل أن تتطور تلك الخلافات، بحسب التحريات، إلى جريمة قتل راح ضحيتها أفراد الأسرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة وملابسات الجريمة، إلى جانب تحديد التسلسل الزمني للأحداث والوقوف على كيفية تنفيذ الجريمة والدافع وراء ارتكابها.

كما تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها، من خلال فحص الأدلة وسماع أقوال الشهود والمحيطين بالأسرة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة ودوافع ارتكابها.

فتاة من أسرة التجمع الخامس

أسرة التجمع الخامس

فتاة من أسرة التجمع الخامس