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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد.. صرح طبي متكامل يقترب من دخول الخدمة بنسبة تنفيذ تتجاوز 95% ويتابع رفع كفاءة الطريق المؤدي للمستشفى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مستشفى السنطة المركزي الجديد، لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بالمشروع، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال النهائية، في إطار حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، ودخولها الخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في دعم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مكونات المستشفى الذي تجاوزت نسبة التنفيذ به 95%، والمقام على مساحة 6340 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، بالإضافة إلى مبنى للخدمات، ويضم 223 سريرًا داخليًا، و21 سرير غسيل كلوي، و17 عيادة خارجية، و6 غرف عمليات، إلى جانب أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعيادات التخصصية، بما يوفر منظومة علاجية متكاملة لأهالي مركز السنطة والقرى المجاورة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة معدلات تنفيذ المشروعات الصحية، باعتبارها من القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة استكمال الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة، والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من المشروع وتجهيزه تمهيدًا لدخوله الخدمة، بما يعزز منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

رفع كفاءة الخدمات 

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة الطريق المؤدي إلى مستشفى السنطة المركزي الجديد بطول 700 متر وعرض 4 أمتار، موجهًا في بسرعة استكمال الأعمال ورفع كفاءة الطريق بما يضمن سهولة الوصول إلى المستشفى وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والمترددين عليه، بالتزامن مع قرب الانتهاء من أعمال المستشفى ودخوله الخدمة.

أخبار محافظ الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات ردع مخالفين

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