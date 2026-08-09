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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تجربة المستخدم تكشف قفزة نوعية من M1 إلى M5 في ماك بوك إير

ماك بوك إير
ماك بوك إير
احمد الشريف

نشر أحد المستخدمين تجربته بعد الترقية من جهاز MacBook Air بشريحة M1 إلى الطراز الجديد بشريحة M5، موثقًا التغييرات الجوهرية التي طرأت على سير عمله اليومي، والتي تجاوزت مجرد الأرقام في المواصفات التقنية، وفقًا لما ذكرته مجلة "ديجيتال تريندز" .

تحسينات طفيفة في الشاشة وتراجع في جودة الصوت

أشار المستخدم إلى أن شاشة M5 بحجم 13.6 بوصة لم تختلف بشكل كبير عن شاشة M1 مقاس 13.3 بوصة، مع تحفظه على "النوتش" الذي لا يزال موجودًا رغم تخلي الهواتف عنه . 

كما لاحظ أن الفرق في السطوع الأقصى (100 شمعة) غير مؤثر، وأن مكبرات الصوت في جهاز M1 القديم كانت تبدو "أكثر امتلاءً وأعلى صوتًا"، وهو ما اعتبره خيبة أمل طفيفة .

تصميم MagSafe ومنفذين USB-C يُحدثان فارقًا عمليًا

ذكر المستخدم أن التغيير الأكثر فورية كان في اللون الجديد "Midnight"، الذي يتحول بين الفحمي والفضي حسب الإضاءة . 

كما أثنى على عودة منفذ MagSafe الذي يمكن تثبيته عن طريق اللمس دون النظر، مما يحرر كلا منفذي USB-C لتوصيل الأقراص الخارجية أو الشاشات، وهو تحسين عملي كبير مقارنة بجهاز M1 .

دعم شاشتين خارجيتين وثندربولت 4

أوضح التقرير أن جهاز M5 يدعم شاشتين خارجيتين في وقت واحد، وهي ميزة لم تكن متاحة في M1، مما يُعد تغييرًا مهمًا للمصممين ومحرري الفيديو . 

كما أن منفذ Thunderbolt 4 يضاعف عرض النطاق الترددي لـ PCIe إلى 32 جيجابت/ثانية مقابل 16 جيجابت/ثانية في M1، مما يسرع نقل الملفات الكبيرة بشكل ملحوظ .

قفزة في الأداء مع 16 جيجابايت من الذاكرة الموحدة

كان الأداء هو التغيير الأكثر وضوحًا، حيث انتقل المستخدم من معالج M1 مع 8 جيجابايت من الذاكرة، التي كانت تواجه صعوبة مع 15-20 علامة تبويب مفتوحة في متصفح كروم، إلى شريحة M5 مع 16 جيجابايت من الذاكرة الموحدة التي تتعامل مع 50-60 علامة تبويب "دون عناء" . 

وخلال موسم التخفيضات، فتح 78 علامة تبويب دون أي بطء أو تقطيع، وهو ما وصفه بأنه تجربة سَلِسَة، مقارنة بجهازه القديم الذي كان يتعطل عند 30 علامة تبويب .

تحسين عمر البطارية يغير عادات الاستخدام

فيما لاحظ المستخدم تحسنًا كبيرًا في عمر البطارية، حيث يصل وقت الاستخدام مع شاشة مضاءة إلى 13-14 ساعة (مقارنة بـ9-10 ساعات في M1)، مما جعله يشحن الجهاز كل يومين ويغادر المنزل دون شاحن بثقة، وهو تغيير نوعي في روتين العمل اليومي .

السعر والتوصيات النهائية

أشار التقرير إلى أن المستخدم حصل على الجهاز قبل الزيادة السعرية بحوالي 11 يومًا، إذ كان سعر M5 عند الإطلاق 1,099 دولارًا ثم ارتفع إلى 1,299 دولارًا . 

ورغم ارتفاع السعر، يرى الكاتب أن الجهاز لا يزال من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للإنتاجية، وينصح بالترقية لمستخدمي M1 أو M2، لكنه يرى أنها غير مجدية لأصحاب M3 أو M4، ويشجع مستخدمي أجهزة MacBooks المعتمدة على معالجات Intel على الترقية خاصة مع انتهاء دعم macOS 27 لها .

ماك بوك إير M1 M5 شاشة M5

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