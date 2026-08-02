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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح لإطالة عمر بطارية MacBook Pro خلال الاستخدام اليومي

MacBook Pro
MacBook Pro
احمد الشريف

نشر موقع BGR الأمريكي تقريرًا يستعرض فيه مجموعة من النصائح التي تساعد مستخدمي حاسوب MacBook Pro على إطالة عمر البطارية، من بينها مراقبة التطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والانتقال من متصفح Google Chrome إلى Safari.

كروم يستنزف البطارية أسرع بسبب طريقة عمله

أوضح التقرير أن حاسوب MacBook Pro مصمم للتعامل مع عدة مهام في وقت واحد، إلا أنه من المفيد دائمًا مراقبة أيقونة البطارية في شريط القوائم لمعرفة التطبيقات التي تستهلك طاقة كبيرة. 

وأشار التقرير إلى أن متصفح Google Chrome، في حال كان المتصفح المفضل للمستخدم، غالبًا ما يكون السبب في استنزاف البطارية بسرعة أكبر، إذ يقوم بتشغيل عملية منفصلة لكل تبويب مفتوح، وهو ما يحافظ على باقي التبويبات في حال تعطل إحدى الصفحات، لكنه يستهلك طاقة أكبر في المقابل. 

وذكر التقرير أن متصفح Safari مصمم من آبل ليكون موفرًا للطاقة على أجهزة Mac، فيما يمثل متصفح Microsoft Edge خيارًا وسطًا يوفر بطارية جيدة مع أداء مشابه لكروم.

تحديث النظام وتفعيل وضع توفير الطاقة

نصح التقرير بالحرص الدائم على تحديث نظام التشغيل، لأن آبل تصلح من خلاله الأخطاء البرمجية وتضيف تحسينات أمنية وميزات جديدة. وأشار إلى أن نظام macOS 26.6 سيبدأ في فهرسة مساعد Siri، تمهيدًا لتوفر نظام macOS الجديد الذي يحمل الاسم الرمزي "Golden Gate"، والذي سيجعل المساعد الصوتي جاهزًا لتقديم أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي. 

كما أشار التقرير إلى ميزة "وضع توفير الطاقة" (Low Power Mode) المتاحة ضمن إعدادات البطارية، والتي تساعد على إطالة عمر البطارية عند الحاجة إليها بشدة.

العناية بالجهاز والسطح الذي يوضع عليه

أوضح التقرير أهمية العناية بالجانب المادي للحاسوب، بوضعه دائمًا على سطح مستوٍ وثابت لضمان تدفق الهواء بشكل جيد، محذرًا من استخدامه على أسطح لينة مثل الفراش، لأن ذلك قد يفسر ارتفاع حرارة الجهاز. 

وأضاف أنه يمكن للمستخدم إطفاء إضاءة لوحة المفاتيح يدويًا في الأماكن المضيئة، بما أن الأزرار تظل مرئية دون الحاجة لهذه الإضاءة.

تعديل سطوع الشاشة ومعدل التحديث

ذكر التقرير أن خفض سطوع الشاشة يدويًا عند عدم الحاجة إليه أمر مهم، نظرًا لاستهلاك الشاشة الكبير للطاقة، مشيرًا إلى أن استخدام أقصى درجة سطوع باستمرار أو استخدام الجهاز في الهواء الطلق بشكل متكرر قد يفسر قصر مدة عمل الجلسات مقارنة بالسابق. 

كما أوصى التقرير بالانتقال إلى إعدادات الشاشة وضبط معدل التحديث على 60 هرتز بدلًا من ميزة ProMotion التي تصل إلى 120 هرتز، إلى جانب ضبط إعداد قفل الشاشة لإطفاء العرض عند عدم الاستخدام لبضع دقائق أثناء العمل بالبطارية.

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