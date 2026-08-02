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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد إلى  47.040  ألف جنيه، بتراجع بلغ 400 جنيه.

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر  متأثرا بانخفاض  سعر صرف الدولار في البنوك .

خلال تعاملات شهر يوليو 2026، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 4.5%، في حين ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 0.6% فقط، مدفوعة بصورة رئيسية بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما عزز مكاسب المعدن الأصفر محليًا مقارنة بأدائه في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم الاحد 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4042 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  5040 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5880 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6720  جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 47.040  ألف جنيه

وخفض عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

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