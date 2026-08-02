مركز إسرائيلي: إيران فرضت معادلة جديدة وأعادت رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط

قال مركز الأمن القومي الإسرائيلي ان إيران فرضت معادلة جديدة في المنطقة وأعادت رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن يوني بن مناحيم، المسؤول البارز في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمن قال إن سيطرة إيران على الممرات البحرية الإستراتيجية، سواء في مضيق هرمز أو باب المندب، منحتها ورقة ضغط فعّالة، وهي تسعى إلى فرض معادلة جديدة وإعادة تعريف قواعد اللعبة في المنطقة.

من جانبها، نفت إيران وجود أي اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول التوصل إلى تسوية بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مصدر مقرب من فريق التفاوض إن الحديث عن اتفاق لإعادة فتح المضيق "كاذب"، مشيراً إلى أن الممر البحري سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة مستمرة فيما وصفها بـ"الأعمال العدائية".

وجاء النفي الإيراني عقب تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مقترح تسوية قدمه وسطاء قطريون وأمريكيون، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن.