قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طائرة تزود بالوقود أمريكية تغادر مطار بن جوريون عائدة إلى واشنطن
أذكار صلاة العصر مكتوبة كاملة.. أفضل التسبيح والدعاء بعد العصر
نهر الدانوب يُجبر المجر على وقف محطة الطاقة النووية الوحيدة في ​البلاد عن العمل
مركز إسرائيلي: إيران فرضت معادلة جديدة وأعادت رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط
400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع لا تمس الأسعار
سلامة المسافرين أولوية .. مطار القاهرة يكشف كواليس تعطل أحد مصاعد بارك مبنى الركاب 3
اقتصاد أكثر تنافسية.. تنسيق مشترك بين الإنتاج الحربي والاستثمار لدعم التصنيع المحلي
وكيل أحمد رضا يحسم موقفه مع الأهلي في الموسم الجديد
تنسيق المرحلة الأولى 2026.. رابط وخطوات التسجيل بـ الجامعات عبر الموقع الإلكتروني
رئيس استئناف القاهرة يعلن تشكيل واختصاصات أعضاء المكتب الفني للمحكمة
ماذا يعني رمز الساعة في واتساب؟.. كيف تستفيد من هذه الخدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مركز إسرائيلي: إيران فرضت معادلة جديدة وأعادت رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قال مركز الأمن القومي الإسرائيلي ان إيران فرضت معادلة جديدة في المنطقة وأعادت رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن يوني بن مناحيم، المسؤول البارز في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمن قال إن سيطرة إيران على الممرات البحرية الإستراتيجية، سواء في مضيق هرمز أو باب المندب، منحتها ورقة ضغط فعّالة، وهي تسعى إلى فرض معادلة جديدة وإعادة تعريف قواعد اللعبة في المنطقة.

من جانبها، نفت إيران وجود أي اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول التوصل إلى تسوية بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مصدر مقرب من فريق التفاوض إن الحديث عن اتفاق لإعادة فتح المضيق "كاذب"، مشيراً إلى أن الممر البحري سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة مستمرة فيما وصفها بـ"الأعمال العدائية".

وجاء النفي الإيراني عقب تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مقترح تسوية قدمه وسطاء قطريون وأمريكيون، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن.

إيران الشرق الأوسط القدس مضيق هرمز باب المندب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

تنسيق الجامعات

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

حسين عموته

عموتة يحسم موقف الأهلي من صفقة حامد عبد الله.. وقرار مفاجئ بشأن التدعيمات الصيفية

ترشيحاتنا

الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصياد وعامل للاتجار في الشابو والحشيش بأسيوط

اشرف زكي

24 أكتوبر.. استئناف محاكمة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بالفنان أشرف زكى

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على كلب بالضرب بالجيزة

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد