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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥-٨-٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ٩-٨-٢٠٢٦ وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي:

 

 

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

تُسهِّل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور من خلال  عدم الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات، وتجنب مشقة الزحام والطوابير، حيث يتم التسجيل بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية في هذه المرحلة.

تمكِّن الطالب من تسجيل رغباته بنفسه، مع إمكانية مراجعتها وطباعتها، مما يقلل من احتمالات الخطأ في إدخال البيانات.

تتيح للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التنسيق المحددة لكل مرحلة وحتى غلق الموقع.

توفّر واجهة إلكترونية مبسطة تُمكِّن الطالب من تحديد وترتيب رغباته بسهولة، مع إرشادات واضحة تقلل من فرص حدوث الأخطاء.

تتيح للطالب الاطلاع على نتيجة التنسيق فور إعلانها مباشرة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب:

يعرض لك موقع التنسيق الإلكتروني قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لكل شُعبة، لتختار منها رغباتك بما يتناسب مع ميولك وتخصصك الدراسي.

يمكنك كذلك الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، مما يساعدك على تكوين تصور واقعي للكليات التي تتناسب مع مجموعك.

ناقش ترتيب رغباتك مع أسرتك بعناية، ليعكس بدقة تطلعاتك وقدراتك، وكذلك المواد المؤهلة التي نجحت فيها.

في حال اختيارك كلية تقع خارج النطاق الجغرافي المحدد لك، سيقوم النظام بإظهار تنبيه فوري بوجود تعارض، ويطلب منك تعديل الرغبة واختيار كلية أخرى داخل النطاق الجغرافي المسموح به.

لا يمكن إنهاء عملية تسجيل الرغبات إلا بعد استكمال جميع الخانات المخصصة (75 رغبة)، ويُرفض التسجيل إذا لم يتم استيفاؤها بالكامل.

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