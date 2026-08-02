مقتل ضابط و5 مسلحين في عملية استخباراتية للجيش الباكستاني بشمال وزيرستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل خمسة مسلحين خلال عملية أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية في منطقة شمال وزيرستان، شمال غربي البلاد، فيما لقي ضابط بالجيش مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع المسلحين.

وقالت دائرة العلاقات العامة العسكرية (ISPR)، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، إن العملية نفذت بناءً على تقارير استخباراتية أفادت بوجود عناصر مسلحة في المنطقة، مؤكدة أن القوات الأمنية اشتبكت مع المسلحين وتمكنت من القضاء على خمسة منهم.

وأضافت الدائرة أن القوات ضبطت أسلحة وذخائر بحوزة القتلى، الذين يزعم تورطهم في تنفيذ هجمات استهدفت القوات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والمدنيين.

وأشار الجيش الباكستاني إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الاستخباراتية التي تنفذها القوات خلال الأشهر الأخيرة، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التمرد في المناطق الشمالية الغربية من البلاد.