كارتيرون يدافع عن زيزو: لا يستحق ما تعرض له

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، عن أبرز المحطات التي عاشها خلال قيادته للفريق، مسترجعًا تفاصيل علاقته بعدد من نجوم القلعة البيضاء، كما دافع عن أحمد مصطفى زيزو بعد انتقاله إلى الأهلي.

وأوضح كارتيرون، خلال تصريحات تلفزيونية، أن زيزو كان من أقرب اللاعبين إليه داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه يستحق الدعم في المرحلة الحالية، وليس الانتقادات التي طالته عقب رحيله عن الزمالك وانضمامه إلى الأهلي.

وأضاف المدرب الفرنسي أن علاقته بالمغربي أشرف بن شرقي كانت مميزة أيضًا، مؤكدًا أنه كان يثق في إمكانياته بشكل كامل، لذلك منحه مساحة كبيرة للمشاركة، وهو ما انعكس على مستواه ليصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في الفريق.

وعن فترة المنافسة مع الأهلي، أشار كارتيرون إلى أن الزمالك كان يبتعد بفارق كبير عن الصدارة عند توليه المسؤولية، لكنه كان يؤمن بإمكانية تغيير الوضع رغم صعوبة مطاردة فريق يتصدر جدول الدوري.

وكشف أنه اتخذ قرارًا بإقامة معسكر مغلق لمدة عشرة أيام، تخللته حصتان تدريبيتان يوميًا، مؤكدًا أنها كانت من أصعب الفترات الإعدادية التي خاضها طوال مسيرته التدريبية، لكنها أسهمت في رفع الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين.

وأوضح أن نتائج هذا العمل ظهرت سريعًا، حيث نجح الفريق في تحقيق الانتصار في معظم مبارياته، كما كان اللاعبون يحتفظون بتفوقهم البدني خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما منح الزمالك أفضلية واضحة في العديد من اللقاءات.

واختتم كارتيرون تصريحاته بالإشادة بالشخصيات القيادية داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن وجود لاعبين مثل طارق حامد، وشيكابالا، وحازم إمام، ومحمد عبد الشافي، كان عاملًا مهمًا في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، بعد سنوات من الابتعاد عن الألقاب.