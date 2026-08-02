مع بدء تطبيق التأشيرة الرقمية.. كيف يعمل النظام الجديد وما أبرز مميزاته؟

دخلت منظومة التأشيرة الرقمية حيز التنفيذ التجريبي في مطار القاهرة الدولي اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات دخول المسافرين وتسريعها، على أن يتم تطبيقها تدريجيًا في مختلف المطارات المصرية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث خدمات السياحة والطيران.

ويأتي إطلاق المنظومة بعد توقيع اتفاقيات تشغيلها وإدارتها بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تحديث البنية التكنولوجية للمطارات، وتحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى مصر، بما يدعم جهود زيادة الحركة السياحية.

كيف يعمل نظام التأشيرة الرقمية؟

يعتمد النظام الجديد على إصدار التأشيرة في صورة إلكترونية مزودة برمز استجابة سريع (QR Code) بدلاً من الملصق التقليدي الذي كان يُثبت على جواز السفر، وهو ما يسمح بإنجاز إجراءات الدخول بصورة أسرع وأكثر كفاءة، مع تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

ويستطيع المسافر استخراج التأشيرة من خلال أكثر من وسيلة، تشمل الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، أو تطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة داخل صالات الوصول، الأمر الذي يسهم في تقليل الازدحام واختصار زمن الانتظار، خاصة للقادمين الذين يحصلون على التأشيرة عند الوصول.

هل تغيرت رسوم التأشيرة؟

أكدت الجهات المعنية أن قيمة التأشيرة السياحية ستظل 30 دولارًا أمريكيًا دون أي زيادة، مع اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية فقط لإتمام عملية السداد.

كما تظل الضوابط الحالية الخاصة بدخول مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء كما هي، حيث يحصل الزائر على ختم دخول مجاني يتيح له الإقامة لمدة تصل إلى 15 يومًا.

أبرز مزايا المنظومة الجديدة

يوفر النظام الرقمي عددًا من المزايا التي تهدف إلى تبسيط إجراءات السفر، من بينها:

إصدار التأشيرة قبل موعد السفر بما يصل إلى 48 ساعة.

إتاحة التقديم للأفراد أو من خلال شركات السياحة.

تسريع إجراءات الدخول إلى المطارات.

تقليل استخدام المستندات الورقية.

توفير تجربة سفر أكثر سهولة ومرونة للزائرين.

كيف يدعم النظام قطاع السياحة؟

حظي إطلاق المنظومة باهتمام وسائل إعلام أوروبية، التي اعتبرت أن اعتماد التأشيرة الرقمية يعكس توجه مصر نحو مواكبة أحدث أنظمة السفر العالمية، لما يوفره من مرونة في إنهاء الإجراءات قبل الوصول، وهو ما يسهم في تسهيل تنظيم الرحلات وتحسين تجربة السائح.

وتعول الحكومة على أن يؤدي المشروع إلى رفع كفاءة الخدمات داخل المطارات المصرية، وزيادة جاذبية المقصد السياحي، من خلال تسريع إجراءات الدخول وتقديم خدمات رقمية تتوافق مع المعايير الدولية.

ويرى خبراء السياحة أن التحول إلى التأشيرة الرقمية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، خاصة في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على الحلول الإلكترونية لتسهيل حركة السفر بين الدول.