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زفاف ينتظره الملايين.. هل اقترب رونالدو من حسم أكبر قرار في حياته؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زفاف ينتظره الملايين.. هل اقترب رونالدو من حسم أكبر قرار في حياته؟

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

على مدار نحو عشر سنوات، شكل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز واحدة من أشهر قصص الحب في عالم الرياضة ورغم إعلان خطوبتهما قبل عام، لا يزال موعد الزفاف لغزا يثير فضول الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم.

وخلال الساعات الماضية، عادت القصة إلى الواجهة بقوة، بعدما انتشرت تقارير تحدثت عن استعدادات مكثفة لإقامة حفل الزفاف، بالتزامن مع تسريبات عن اتفاقية مالية ضخمة يُقال إنها جرى إعدادها قبل الزواج، وهو ما أشعل موجة واسعة من الجدل والتساؤلات.

شائعات الزواج تعود إلى الواجهة

بدأت القصة مع تداول أنباء عن إقامة حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز مطلع أغسطس، قبل أن تنفي عائلتا الطرفين صحة هذه الأنباء، لتتجدد التساؤلات حول موعد إتمام الزواج، وما إذا كان الثنائي قد اقترب بالفعل من اتخاذ الخطوة المنتظرة.

ورغم الصمت الذي يلتزم به رونالدو وجورجينا، فإن التقارير الإعلامية لم تتوقف عن كشف تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبلهما، سواء على المستوى الشخصي أو المالي.

رونالدو

اتفاقية قبل الزواج أرقام ضخمة تثير الجدل

بحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفريق القانوني لرونالدو وجورجينا أنهى إعداد اتفاقية لما قبل الزواج، تتضمن بنودًا مالية تهدف إلى تنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

ووفقًا لهذه التقارير، تنص الاتفاقية المزعومة على حصول جورجينا رودريغيز على نحو 121 ألف دولار شهريًا كمخصص شخصي، إضافة إلى 110 آلاف دولار شهريًا كمخصص دائم، فضلًا عن 500 ألف دولار شهريًا مخصصة لنفقات الأطفال، بما يضمن لهم مستوى معيشيًا فاخرًا.

كما تحدثت التقارير عن حصول جورجينا على عقارات تقدر قيمتها بحوالي 5.6 مليون دولار في مدريد ولشبونة، إلى جانب مليوني دولار سنويا للمحافظة على نمط حياتها، بالإضافة إلى سيارتين فاخرتين، واستخدام طائرة خاصة، وعطلتين سنويا.

ورغم الانتشار الواسع لهذه المعلومات، فإن رونالدو أو جورجينا لم يصدر عنهما أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه التفاصيل.

ماديرا الجزيرة التي قد تشهد ليلة العمر

وفي تطور آخر، كشفت تقارير صحفية عن استعدادات يُقال إنها تجري في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس كريستيانو رونالدو، لاستضافة حفل الزفاف.

وذكرت التقارير أن كاتدرائية فونشال جرى حجزها لإقامة مراسم الزواج، بينما وقع الاختيار على فندق "سافوي بالاس" الفاخر لاستضافة حفل الاستقبال، مع تخصيص طابقين بالكامل للضيوف وإغلاق عدد من مرافق الفندق خلال يومي الاحتفال.

ورغم هذه التفاصيل، لم يصدر أي إعلان رسمي من الثنائي بشأن إقامة الحفل أو تحديد موعده.

قصة بدأت في متجر أزياء وانتهت بخطوبة

تعود بداية علاقة رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، عندما التقيا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل في أحد متاجر الأزياء، بينما كان النجم البرتغالي يعيش واحدة من أنجح فتراته بقميص ريال مدريد.

ومنذ ذلك الوقت، تحولت علاقتهما إلى واحدة من أكثر العلاقات متابعة في الوسط الرياضي، قبل أن يعلن رونالدو خطوبتهما رسميًا بعد سنوات من الارتباط.

رونالدو: لا داعي للتسرع

ورغم كثرة الشائعات، سبق لرونالدو أن أوضح موقفه من فكرة الزواج خلال إحدى مقابلاته، مؤكدًا أنه لا يؤمن بالتسرع في مثل هذه القرارات.

وقال النجم البرتغالي: "الأشياء الجميلة تأتي في وقتها المناسب، وأحيانًا يحتاج الإنسان إلى وقت حتى يدرك أن عليه ألا يتعجل قرارًا بهذه الأهمية".

وفي لقاء سابق مع الإعلامي بيرس مورغان، عبر رونالدو عن رغبته في الزواج من جورجينا، قائلًا: "أتمنى أن أصل إلى حفل زفافي وأنا أحمل كأس البطولة."

جورجينا: أطفالي أولويتي دائمًا

من جانبها، أكدت جورجينا رودريغيز في أكثر من مناسبة أن أطفالها يمثلون الأولوية المطلقة في حياتها، مشيرة إلى أن أكثر ما يمنحها السعادة هو قضاء الوقت معهم، رغم الفرص الكثيرة التي تتيحها لها حياتها الشهيرة.

الغموض مستمر والحقيقة لم تُحسم بعد

ورغم سيل التقارير التي تتحدث عن موعد الزفاف، والاستعدادات الجارية، والاتفاقية المالية التي سبقت الزواج، فإن الحقيقة الوحيدة المؤكدة حتى الآن هي أن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز لم يعلنا رسميًا أي تفاصيل بشأن موعد الزفاف أو صحة البنود المالية المتداولة.

ويبقى السؤال مطروحا هل تتحول هذه التسريبات إلى واقع خلال الأيام المقبلة، أم أنها ستنضم إلى قائمة طويلة من الشائعات التي أحاطت بقصة الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم؟.

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