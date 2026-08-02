أحمد ناجي قمحة: تحركات مصر ستعيد ترتيب المشهد الإقليمي

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة إن إصرار مصر على عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، سياسيًا أو جغرافيًا، يرتبط برؤيتها الشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية لا يمكن اختزالها في قطاع غزة وحده.

وأضاف أحمد ناجي قمحة، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الضفة الغربية تمثل الهدف الرئيسي لما يحدث في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن قطاع غزة يتصدر المشهد، بينما تشهد الضفة إجراءات تتعلق بمصادرة الأراضي والتلاعب بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ«محو الضفة الغربية» يرتبط بالعقيدة الإسرائيلية، خاصة لدى تيارات اليمين المتطرف، مؤكدًا أن غزة ليست الهدف الأساسي لكل ما يحدث، وأن جوهر القضية الفلسطينية يرتبط بالضفة الغربية بشكل خاص.

وأوضح أحمد ناجي قمحة أن استمرار الأوضاع الراهنة يهدد فرص الأمن والتعاون والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمات في غزة والضفة الغربية وإيران والبحر الأحمر والقارة الإفريقية ودول حوض النيل ومضيق باب المندب ترتبط ببعضها، وتتطلب رؤية شاملة للتعامل معها.

ولفت إلى أن التحركات والاتصالات المصرية، إلى جانب اتساع الدور الإقليمي والدولي للقاهرة، قد تسهم في إعادة ترتيب المشهد الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، وبناء تصور جديد للأمن الإقليمي.

وأضاف أن هناك ملامح لمحور إقليمي آخذ في التشكل بصورة غير معلنة، يضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر وباكستان، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين هذه الأطراف لدعم التهدئة والتعامل مع أزمات المنطقة.

وأكد أحمد ناجي قمحة أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية ومترابطة مع مختلف الملفات الإقليمية، وتواصل جهودها التاريخية للبحث عن حلول عادلة وشاملة، وفي مقدمتها دعم مسار حل الدولتين.