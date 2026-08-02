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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026.. تعرّف عليها

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة
مصطفى الرماح

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2026 - 2027.

تيسيرات التقدم للالتحاق بكلية الشرطة

‏- يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات من البوابة رقم 5 اعتبارًا من 6:00 صباحًا فى المواعيد المقررة.

‏- يتوجّه المتقدّم لمقر لجنته لتسجيل بصمته البيوميترية "الوجه والإصبع" التي يتم إجراء جميع الاختبارات المقررة للقبول بالكلية من خلالها كأحد الإجراءات التنظيمية المستحدثة هذا العام للتحقق من شخصية كل طالب في جميع مراحل التقدم للكلية.

- إعلان‏ نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على الإنترنت؛ وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء امورهم في متابعة نتائج ابنائهم دون تحميلهم مشقة السفر.

‏- قامت الكلية بتحويل وثيقة التعارف الخاصة بالطلبة المتقدمين إلى وثيقة إلكترونية يقوم الطالب بملء بياناتها علر موقع وزارة الداخلية

‏- طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وكافة الاستفسارات ذات الصلة

- الباعة دليل الطالب المتقدم للمعلومات العامة الذي يحتوي على أهم المعلومات العامة والضرورية لطالب كلية الشرطة

- إعداد منفذ لاستخراج ‏صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغات ونسخ الأوراق وأعداد ‏منفذ للاحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين

- تشكيل لجان للاستعلامات على بوابة الأكاديمية الرئيسية بوابة رقم 5  للرد على استفسارات المتقدمين

‏- إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير  على الطلبة

‏- توفير خطى تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة عن شروط وإجراءات الالتحاق "24109102 / 24109117”

مواعيد التقديم لكلية الشرطة 2026

أعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد القبول بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية ومدارس المتفوقين أو الحاصلين على الشهادة من الخارج للعام السابق 2025، والحاصلين على الليسانس ذكور وإناث، والتخصصات الجامعية المطلوبة للعام السابق يبدأ من يوم الاثنين 13 يوليو وحتى يوم الخميس 13 أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية لهذا العام 2026 وطلبة الدور الثانى ومدارس المتفوقين لهذا العام يبدأ التقديم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ48 ساعة وحتى يوم الخميس 27 أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين على ليسانس حقوق ذكور وإناث والتخصصات الجامعية المطلوبة تبدأ من السبت 25 يوليو وحتى الخميس 10 سبتمبر.

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الحالي بحد أدنى نسبة نجاح 65%.

شروط القبول فى كلية الشرطة 2026

وعن شروط القبول، أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن شروط التقديم فى كلية الشرطة للعام 2026/2027 وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
- أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن لـ تقديم كلية الشرطة.
- استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية بـ تقديم كلية الشرطة.
- ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم على 22 سنة.
- اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة.
- ألا يكون متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة.



 

وزير الداخلية كلية الشرطة اكاديمية الشرطة

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