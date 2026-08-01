الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

حذر الإعلامي أحمد موسى من احتمالية تصاعد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

أحمد موسي

وكتب أحمد موسى: “التصعيد قادم. منطقة منكوبة. شرق أوسط موبوء. إقليم يشتعل. قد تكون الليلة الأخيرة قبل العاصفة الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية. نسأل الله السلامة للشعوب والبلاد العربية والإسلامية.”

وجاءت تصريحات موسى بالتزامن مع تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلالها أن الولايات المتحدة قد تنفذ المزيد من الضربات ضد إيران.

وقال ترامب، خلال اجتماع لإدارته في منتجع كامب ديفيد الرئاسي: "سنضربهم بقوة شديدة"، دون أن يحدد موعدًا أو إطارًا زمنيًا لهذه الضربات.

ورداً على سؤال بشأن تطورات الأسابيع الأربعة المقبلة، أضاف الرئيس الأمريكي: "سيأتي وقت يقولون فيه: لم نعد قادرين على تحمل ذلك"، في إشارة إلى استمرار الضغوط على إيران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.