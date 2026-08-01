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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهد .. إسعاف الغربية : الدفع بـ5 سيارات لنقل مصابي انقلاب أتوبيس طنطا -شبشير

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير
انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير
الغربية أحمد علي

أفاد مسئول بالهيئة الإسعاف بمحافظة الغربية عن الدفع ب5 سيارات لنقل ضحايا حادث انقلاب اتوبيس "طنطا -شبشير" منهم حالة خطرة إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.


وجاء ذلك بناء على توجيهات من الدكتور محمد وجدي رئيس هيئة الإسعاف لدعم الأسر والعائلات لنقل ضحايا حادث دهس مواطنين بخط "طنطا - حصة شبشير"بنطاق محافظة الغربية  .

الدفع بسيارات الإسعاف 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط قائد أتوبيس الغربية بتهمه الإهمال عقب انقلابه بخط "طنطا - حصة شبشير " بسبب السرعه الزائده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان الطريق الزراعي بخط "طنطا ـ حصة شبشير" شهد  استغلال صغير نزول سائق اتوبيس لشراء بعض احتياجات وقاده بسرعه زائدة مما تسبب في انقلابه ودهس عدد من المارة كانوا  في طريقهم لحضور حفل زفاف ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية حصة شبشير يفيد بانقلاب اتوبيس نقل بسبب السرعة الزائدة عقب اصطدامة بأحد أرصفة المنازل المتواجدة بخط "طنطا_حصة شبشير" بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

تحرك الجهات المعنية 


كما تم الدفع ب5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية لنقل الضحايا كما خصصت اوناش لرفع اثار الحادث تيسير للحركة المرورية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية انقلاب اتوبيس الغربية نقل ضحايا مصابين طنطا

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