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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماذا قال الرئيس السيسي عن حادث ميناء دمياط؟ .. نشأت الديهي يكشف التفاصيل

السيسي
السيسي
رحمة سمير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أول تعليق للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حادث ميناء دمياط جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مشيرًا إلى أن إسبانيا تُعد من الدول التي تتوافق مواقفها مع الرؤية المصرية في العديد من القضايا.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي استهل الاتصال بتهنئة رئيس الوزراء الإسباني بفوز منتخب بلاده بكأس العالم، كما أعرب عن تضامن مصر مع إسبانيا في مواجهة الحرائق التي تعرضت لها مؤخرًا.
وأضاف أن الرئيس السيسي أكد، خلال الاتصال، أن الجهات المصرية المعنية تباشر التحقيقات للوصول إلى ملابسات الحادث الذي استهدف ميناء دمياط، مشددًا على أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وأشار “الديهي” إلى أن السلطات المصرية لم تعلن حتى الآن مصدر الطائرة المسيّرة أو الجهة المسؤولة عن الحادث، مؤكدًا أن تعامل مؤسسات الدولة مع الواقعة اتسم بالكفاءة والاحترافية في إدارة الموقف، مع استمرار العمل لكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث.

نشأت الديهي لرئيس السيسي حادث دمياط دمياط حادث ميناء دمياط

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