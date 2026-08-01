في اتصال مع الرئيس السيسي.. ماكرون يتضامن مع مصر بحادث السفينتين بميناء دمياط

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامنه مع مصر في الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد الراهن، وبالأخص الحرب مع إيران والوضع في لبنان وليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة، وتم التأكيد على ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي، وتم الاتفاق في هذا الصدد على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وفرنسا من أجل تعزيز السلم في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي عن تضامن مصر الكامل مع الجمهورية الفرنسية الصديقة إثر الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الفرنسية خلال الفترة الماضية، مقدمًا التعازي للرئيس الفرنسي في ضحايا هذه الأزمة، ومعربًا عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس أعرب عن ثقة مصر الكاملة في قدرة الجانب الفرنسي على التغلب على هذه الأزمة، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للجانب الفرنسي للتعامل معها، ومعربًا عن تمنياته بدوام الأمن والازدهار لفرنسا وشعبها.