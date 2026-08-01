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طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة الموجة الحارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة الموجة الحارة

طقس
طقس
رحمة سمير

كشفت منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، محذرة من استمرار ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بسبب زيادة نسب الرطوبة.

العظمى تسجل 40 درجة اليوم

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم ذروة موجة الطقس الحار، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، بارتفاع يصل إلى 5 درجات فوق المعدلات الطبيعية.

الطقس غدا - القبة الحرارية

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة

ولفتت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لتصل الحرارة المحسوسة في الظل إلى نحو 43 درجة، موضحة أنه مع غياب أشعة الشمس يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا.

نشاط للرياح على البحر المتوسط

وأوضحت نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بدأ في الانخفاض، إلا أن نشاط الرياح مستمر اليوم، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات اللازمة.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء

تحذير من التعرض المباشر للشمس

وأكدت أن ذروة الموجة الحارة تستمر اليوم وغدًا، مشددة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، للوقاية من الإجهاد الحراري وارتفاع درجات الحرارة المحسوسة.

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ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال ذروة الموجة الحارة، مع تجنب الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، والحرص على الإكثار من شرب المياه والسوائل.

طقس شديد الحرارة الحرارة ورطوبة الأرصاد الموجة الحارة

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