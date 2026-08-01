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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5 آلاف شقة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة.. تعرف على شروط الحجز

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التنفيذ، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا للشروط والضوابط المقررة بكراسة الشروط الخاصة بالطرح.

وأوضحت وزارة الإسكان، في بيان صادر اليوم، عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، على أن تتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات والمدن المطروحة وآليات التخصيص والتعاقد.

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طرح 5 آلاف وحدة في 25 مدينة جديدة

وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات المطروحة تتميز بتنوع مساحاتها، ومن المقرر طرحها خلال شهر، ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح للمستفيدين فرصة الحصول على وحدات سكنية وفقًا للضوابط والشروط التي سيتم الإعلان عنها تفصيليًا.

شروط التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط العامة للتقدم، أبرزها:

  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، مع تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
  • عدم أحقية الأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
  • ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت ما تزال في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير.
  • يسري الشرط سواء كان تخصيص الوحدة أو الأرض بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

حد أقصى للدخل وفقًا للقيمة الإيجارية

وأكدت الوزارة أن كراسة الشروط ستتضمن تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك وفقًا للقيمة الإيجارية المقررة للوحدات المطروحة.

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استكمال مبلغ التأمين بعد التخصيص

وأوضحت الوزارة أنه فور تخصيص الوحدة، يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل القيمة الإيجارية لمدة 3 أشهر، وفقًا للقيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز الذي سبق سداده.

وأشارت إلى ضرورة استكمال قيمة التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار العميل بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

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تفاصيل المدن والأسعار بكراسة الشروط

وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن بيانًا تفصيليًا بالمدن والمشروعات والوحدات المطروحة، إلى جانب مساحات الوحدات، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة لإجراءات التخصيص والتعاقد والاستلام.

وشددت الوزارة على أن طرح التفاصيل كاملة ضمن كراسة الشروط يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية.

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