القبض على لص يسرق أسلاك الكهرباء بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة كابلات الكهرباء الخاصة بأعمدة الإنارة بأحد المناطق بالفيوم.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو (عنصر جنائى – مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 23/ يوليو المنقضى بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وأضاف بإرتكابه واقعة أخرى مماثلة، وتم بإرشاده ضبط الأسلاك الكهربائية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





