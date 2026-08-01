جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

«إنت طلعت عاق بجد».. بهذه الكلمات انهالت التعليقات على الفنان الشاب حسن وائل، عقب إعلانه نتيجة الثانوية العامة، بعدما حقق مجموعًا لافتًا بلغ 95.5%، وسط حالة من التفاعل والتهاني من جمهوره.

آية قرآنية في بداية إعلان النتيجة

واستهل حسن وائل منشوره عبر حسابه على «إنستجرام» بالآية الكريمة: «رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير»، قبل أن يشارك متابعيه فرحته بالنتيجة التي جاءت تتويجًا لسنوات من الدراسة والاجتهاد.

رسالة شكر لكل من دعمه

ووجه حسن رسالة شكر إلى كل من سانده خلال رحلته الدراسية، معربًا عن سعادته بانتهاء سنوات التعب والمذاكرة، والوصول إلى لحظة النجاح التي انتظرها طويلًا.



