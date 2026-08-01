رغم الراتب المغري .. الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لرحيل مصطفى شوبير

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تلقي مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عرضًا للاحتراف من نادي سلافيا براغ التشيكي، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت العرض بسبب ضعف المقابل المالي المقدم للنادي، رغم حصول اللاعب على عرض مالي جيد على المستوى الشخصي.

وقال محمود شوقي، عبر قناته على "يوتيوب"، إن نادي سلافيا براغ، المشارك في دوري أبطال أوروبا، تواصل مع الأهلي من أجل التعاقد مع مصطفى شوبير، لكن العرض المالي المقدم للنادي لم يرقَ لتطلعات الإدارة، ليتم رفضه في وقت مبكر.

وأوضح أن النادي التشيكي قدم راتبًا جيدًا للغاية للحارس الدولي، إلا أن القيمة المالية المعروضة على الأهلي كانت أقل من المتوقع، وهو ما حال دون إتمام الصفقة.

وأضاف أن مصطفى شوبير يضع الاحتراف الأوروبي ضمن أولوياته، ويحلم بالانتقال مستقبلًا إلى أحد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وأشار إلى أن الأهلي يستعد لفتح ملف تجديد عقد الحارس الدولي، مع منحه راتبًا يوازي كبار نجوم الفريق، إلى جانب عقد تجاري مع شركة الكرة، إلا أن شوبير لم يعقد حتى الآن أي جلسة رسمية مع مسؤولي النادي، ومن المنتظر أن تتم تلك الجلسة خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يواصل استعداداته للموسم الجديد

على جانب آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى جاهزية فنية وبدنية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله عدد من التدريبات والمباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين وتجهيز الصفقات الجديدة.

ويختتم الأهلي معسكره التحضيري بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار يعد من أبرز محطات الإعداد قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.