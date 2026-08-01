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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس مع بداية أغسطس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم السبت، الأول من أغسطس، يمثل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة رطباً ليلاً.

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى في الظل تُسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تصل في القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية (والمحسوسة 42 درجة)، فيما تسجل في الوجه البحري 39 درجة (المحسوسة 41 درجة)، وفي السواحل الشمالية الغربية 31 درجة (المحسوسة 35 درجة)، والسواحل الشرقية 35 درجة (المحسوسة 39 درجة)، وشمال الصعيد 40 درجة (المحسوسة 42 درجة)، وتصل في جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية (والمحسوسة 44 درجة).

الظواهر الجوية والأمطار المتوقعة

أمطار خفيفة ورعدية: كشفت الأرصاد عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً) على مناطق من (حلايب – شلاتين – جنوب أسوان – أبو سمبل) على فترات متقطعة. كما تتهيأ فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وشهد الطقس صباحا، نشاط الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة صباحاً (من 4 إلى 8 صباحاً)، وتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

أتربة عالقة ونشاط رياح

وأيضا على مدار ساعات اليوم، شهد الطقس، نشاط للأتربة والشوائب العالقة، حيث تظهر أتربة وعوالق نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

يصاحب ذلك نشاط الرياح الذي يؤثر على حالة البحر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و35 كم/ساعة، وتكون نشطة أحياناً على السواحل الشمالية الغربية لتلطيف الأجواء، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب – جنوب الصحراء الشرقية – أبو سمبل) ومناطق من الصحراء الغربية. كما تنشط الرياح على بعض شواطئ (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كافة المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات والتحديثات اليومية.

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