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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ألقته من أعلى سطح عقار.. إحالة صغيرة أنهت حياة رضيعها في الجيزة للجنايات

متهمة
متهمة
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق إحالة طفلة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة بإنهاء حياة رضيعها الناتج عن علاقة غير شرعية مع خطيبها في منطقة بولاق الدكرور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة أقدمت على إنهاء حياة رضيعها عمدا مع سبق الإصرار، بأن بينت النية وعقدت العزم على ارتكاب الجريمة للتخلص من الرضيع خوفًا من افتضاح أمرها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة تخلصت من الرضيع عقب ولادته بأن ألقته من أعلى العقار الذي تقطن به، على سطح عقار مجاور، واكتشفه الجيران بعد وفاته.

نسبت النيابة إلى خطيب المتهمة تهمة هتك عرضها، التي لم تبلغ سن الـ 18 عامًا، بغير قوة أو تهديد، إذ إنه وبتاريخ سابق على حدوث واقعة القتل حدثت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى أن عاشرها معاشرة الأزواج، قاصدا من ذلك هتك عرضها. 

جهات التحقيق إحالة طفلة المحاكمة الجنائية قتل علاقة غير شرعية بولاق الدكرور

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