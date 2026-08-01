مساعد وزير التموين: البيانات اللحظية تساعد الأجهزة على رصد أي مخالفة فورًا

قال الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، إنّ منظومة الخصم المباشر تستهدف تعزيز الرقابة والحوكمة من خلال توفير بيانات دقيقة بصورة لحظية، بما يسمح للأجهزة المعنية برصد أي ملاحظات والتعامل معها فورًا.

أطالب المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي مخالفة يتم رصدها

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الحفاظ على الدعم لا يعني فقط توفيره، وإنما «بنديره بكفاءة وشفافية»، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستتميز بالحصول على بيانات دقيقة تمكن الجهات المختصة من متابعة الأداء بصورة مستمرة.

وتابع، أن البيانات اللحظية ستساعد الأجهزة على اكتشاف أي مشكلات أو مخالفات والتعامل معها في الوقت المناسب، مؤكدًا أن ذلك يمثل «عملية تعزيز للحوكمة» ويحد من فرص الخطأ أو أي ممارسات غير سليمة.

وأشار إلى أن هدف الوزارة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على المال، وتوفير أفضل خدمة للمواطن، مع استمرار عمل المنظومة بصورة أكثر انتظامًا ووضوحًا.

ووجه أبو الغيط رسالة مباشرة إلى المواطن المصري، مؤكدًا أن المواطن نفسه «دوره مهم جدًا في نجاح أي منظومة»، وأنه شريك في نجاح منظومة التموين إلى جانب أصحاب المخابز والمطاحن.

وطالب المواطنين بتحمل مسؤوليتهم في الرقابة المجتمعية والإبلاغ فورًا عن أي مخالفة يتم رصدها، قائلًا: «أي مخالفة بيتم رصدها لابد إن المواطن يتحمل مسؤوليته في الإبلاغ عنها فوراً».

وذكر، أن الهدف الأساسي من منظومة الرقابة هو أن يشعر المواطن بالاطمئنان إلى وجود السلعة، وأن تكون «معلنة بسعر عادل حقيقي ذات جودة»، وأن يشعر دائمًا بأن «الدولة حاضرة في كل شيء وتحت أمره طبعًا في أي وقت».