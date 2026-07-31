لزيادة المشاهدات.. صاحب منزل ينشر فيديو تقييد متهم بالسرقة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يقيدان أحد الأشخاص من يديه، ويوجهان إليه اللوم؛ بدعوى ضبطه أثناء محاولته السرقة داخل منزلهما بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه في 30 يوليو تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من القائم على تصوير الفيديو، أفاد فيه بتمكنه من ضبط عاطل، يقيم بدائرة المركز، عقب دخوله إلى جراج خاص بمنزله في محاولة لسرقة بعض القطع الحديدية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في حينه، وبمواجهته أقر بمحاولة السرقة على النحو الوارد في البلاغ.

كما كشفت التحريات أن مُقدم البلاغ وشقيقه قاما بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ضبط المتهم، وبعد عرضه على النيابة العامة؛ وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.