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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بألوان زاهية .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة على الشاطئ

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل متابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ظهرت بإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة، عكست أجواء العطلات الصيفية والاسترخاء على الشاطئ، لتنال الصور إعجاب جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وجاءت إطلالة هاندا بطابع حيوي، إذ ارتدت مايوه قطعة واحدة بتصميم مزين بنقوش ملونة مستوحاة من الطابع البوهيمي، تناغمت ألوانه بين الأحمر والأزرق والبرتقالي مع خلفية بيضاء، ما منح الإطلالة لمسة مرحة تتناسب مع أجواء الصيف.

ولإكمال اللوك، نسقت فوقه تنورة قصيرة من الكروشيه باللون الأبيض المائل للكريمي، أضفت لمسة أنثوية ناعمة، كما ارتدت غطاء رأس كروشيه باللون نفسه، في تنسيق متناغم يعكس صيحة الأزياء الشاطئية الرائجة.

تسريحة شعر ومكياج هاندا أرتشيل

واعتمدت هاندا تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي، مع مكياج هادئ ارتكز على بشرة مشرقة، وخدود وردية، وأحمر شفاه بلون طبيعي، إلى جانب إبراز العينين بالرموش الكثيفة والحواجب المحددة، وهو ما منحها إطلالة ناعمة وبسيطة.

هاندا أرتشيل

إكسسورات هاندا أرتشيل

أما الإكسسوارات، فاكتفت بوضع نظارة شمسية سوداء أعلى الرأس، لتضيف لمسة عصرية دون مبالغة، بينما التقطت الصورة بأسلوب السيلفي أثناء جلوسها على أحد مقاعد الشاطئ، في أجواء تعكس الهدوء والاستمتاع بالعطلة.

وتميزت الإطلالة بتناسق الألوان والاعتماد على قطع بسيطة ذات طابع صيفي، وهو الأسلوب الذي تشتهر به هاندا أرتشيل في كثير من إطلالاتها، حيث تميل إلى المزج بين الأناقة والراحة، مع اختيار أزياء تبرز الطابع العصري والأنثوي في الوقت نفسه.

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بألوان زاهية .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة على الشاطئ

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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