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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أسري: لا تحاكموا المطلقة.. كثيرات ضحايا لظروف قاسية لا يد لهن فيها

الطلاق
الطلاق
محمد البدوي

أكد المستشار وليد عبدالحميد، المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، أن العديد من المطلقات لم يكنّ سببًا في انتهاء حياتهن الزوجية، وإنما وجدن أنفسهن ضحايا لظروف أسرية واجتماعية معقدة فرضت عليهن واقعًا لم يخترنه بإرادتهن.

قرارات أسرية غير مدروسة 

وقال، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة "الحدث اليوم"، إن بعض حالات الطلاق ترجع إلى قرارات أسرية غير مدروسة أو زيجات تمت في سن مبكرة دون نضج أو استعداد كافٍ لتحمل مسؤولية الحياة الزوجية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة.

وأوضح أن هناك صورًا متعددة لمعاناة المرأة المطلقة، من بينها الزيجات غير الموثقة وبعض العادات الاجتماعية الخاطئة، مشددًا على أن تحميل المرأة وحدها مسؤولية الطلاق أو إطلاق أحكام عامة بحقها؛ يعد ظلمًا يتجاهل حقيقة اختلاف الظروف من حالة إلى أخرى.

التعامل الإنساني المنصف

وأضاف عبدالحميد أن المطلقة تستحق الاحترام والدعم باعتبارها فردًا في المجتمع، وليس من العدل أن تتحول إلى موضع اتهام أو شك بسبب انتهاء زواجها، مؤكدًا أن التعامل الإنساني المنصف معها يسهم في تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة.

تعزيز الوعي الأسري

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تعزيز الوعي الأسري، والتمسك بالقيم السليمة، والتخلي عن الأحكام المسبقة، يمثل الطريق الأمثل لتغيير الصورة النمطية عن المرأة المطلقة، وإنصاف من تعرضن لتجارب قاسية وظروف خارجة عن إرادتهن.

الحياة الزوجية مسؤولية الحياة الزوجية تعزيز الوعي الأسري الوعي الأسري

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