بن غفير لرئيس وزراء إسبانيا: افتحوا أبوابكم أمام سكان غزة الراغبين في الهجرة

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعاه فيها إلى استقبال سكان قطاع غزة الراغبين في الهجرة، معتبرًا أن ذلك سيكون ترجمة عملية لمواقف مدريد الداعمة للفلسطينيين.

وقال بن غفير: “أتقدم بأحر التهاني إلى رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، على التزامه الراسخ باستقبال المهاجرين وتعزيز التنوع البشري، وبصفتي شخصًا يُبدي قلقًا بالغًا على حماس وسكان غزة، أدعوكم إلى ترجمة أقوالكم إلى أفعال: افتحوا أبواب إسبانيا وامنحوا اللجوء لسكان غزة الراغبين في الهجرة، هذه فرصة ممتازة للمساهمة بشكل أكبر في تعزيز التنوع البشري في إسبانيا”.

وجاءت تصريحات بن غفير بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن موجات الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة الإسبانية، بعد تدفق آلاف المهاجرين إليها خلال الأيام الأخيرة.