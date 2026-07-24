في عز الحر.. بن غفير وأنصاره يقاطعون الاستحمام لمدة أسبوع لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعددا من أنصار التيار الديني المتشدد، لا سيما المنتمين إلى حزب "القوة اليهودية"، امتنعوا عن الاستحمام واستخدام المياه لمدة أسبوع، رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وجاءت هذه الخطوة التزاما بطقوس دينية مرتبطة بفترة الحداد على ذكرى هدم "الهيكل"، والتي تتزامن مع ما يعرف لدى اليهود بـ"صيام التاسع من آب"، وذلك استجابة لدعوات صدرت عن شخصيات دينية متشددة.

ولا تقتصر هذه الطقوس على الامتناع عن الاستحمام، بل تشمل أيضًا تجنب السباحة وقص الشعر، إلى جانب ممارسات أخرى متوارثة داخل بعض الأوساط الدينية، من بينها تناول بيضة مسلوقة يُوضع عليها التراب، باعتبارها رمزًا للحزن والحداد.

وفي سياق آخر، تداولت الصحافة العبرية تقارير عن أجواء متوترة شهدتها دورة الألعاب المكابية، حيث أشارت إلى وقوع مشادات داخل الفعالية، بالتزامن مع كلمة ألقاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المشاركين.