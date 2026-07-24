صدى البلد ينشر أول صورة لـ كرما غريقة القناطر.. والأسرة تترقب العثور على الجثمان

ينشر موقع صدى البلد أول صورة للطفلة كرما التي تصدرت قصتها اهتمام الرأي العام، في الوقت الذي لا تزال فيه أسرتها تترقب العثور على جثمانها، وسط حالة من الحزن والأسى التي تخيم على أفراد العائلة.

وتواصل الجهات المعنية جهودها المكثفة في أعمال البحث، بينما يعيش أفراد أسرة الطفلة لحظات عصيبة، آملين أن تنتهي عمليات البحث بالعثور على جثمانها، لتوديعها ومواراتها الثرى.



وخيمت حالة من التعاطف بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على الدعاء للطفلة ومساندة أسرتها في هذا المصاب الأليم، مع استمرار متابعة تطورات الواقعة لحظة بلحظة.



من ناحية أخري شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية واقعة مؤلمة، بعدما اختفت طفلة تدعى "كارما" داخل مياه نهر النيل أثناء لهوها، وسط حالة من الحزن سيطرت على أسرتها وأهالي المنطقة.



تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد فيه بورود بلاغًا بغرق طفلة في مياه النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري وبدء عمليات البحث والتمشيط في محيط الواقعة.



وشهد موقع الحادث تجمع العشرات من الأهالي الذين سارعوا للمشاركة في البحث عن الطفلة، فيما تعالت صرخات والدتها وانهمرت دموع أفراد أسرتها في مشهد إنساني مؤثر، أملًا في العثور عليها.



وأكد شهود عيان أن عددًا من الأهالي نزلوا إلى المياه فور وقوع الحادث للمساعدة في البحث عن الطفلة، بينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها المكثفة، مدعومة بفرق الإنقاذ النهري، للعثور عليها.



ولا تزال عمليات البحث مستمرة حتى الآن، وسط حالة من الترقب والقلق بين أهالي القناطر الخيرية، الذين يترقبون أي تطورات جديدة بشأن مصير الطفلة كارما، فيما تواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة