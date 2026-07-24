قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسي الآيفون.. واتساب يفاجئ مستخدمي "آيباد" بميزة طال انتظارها
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-7-2026
مايا مرسي تبحث مع «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» التوسع في برامج التمكين الاقتصادي بالريف المصري
رسميا.. يورجن كلوب مديرا فنيا لـ منتخب ألمانيا حتى 2030
الصحة: مستشفيات الرمد تُقدم خدماتها لأكثر من 2.3 مليون مواطن سنويا
بسبب ارتفاع الأمواج.. غلق 3 شواطئ مفتوحة في مطروح
ناقلة واحدة فقط.. تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز
تجدد خصومة ثأرية ينهى حياة شخصين فى قرية السمطا بـ ىقنا
وفيات ومصابين .. أسماء ضحايا انقلاب سيارة بطريق بني عديات في أسيوط
وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة القليوبية: إحالة المتغيبين للتحقيق وتوجيهات لتحسين الخدمات بمستشفى أبو المنجا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى أبو المنجا المركزي ومركز طبي أبو المنجا، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة مروة مصطفى، مدير إدارة مكافحة العدوى.


واستهل وكيل الوزارة جولته بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف الملاحظة والعمليات، حيث تابع سير العمل داخل الأقسام المختلفة، وراجع عددًا من ملفات المرضى، كما ناقش الأطقم الطبية حول خطط العلاج وآليات المتابعة، للتأكد من تطبيق معايير الجودة وتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.


وخلال الجولة، تبين انتظام غالبية أعضاء الفريق الطبي، بينما رُصد غياب طبيبين واثنين من أفراد هيئة التمريض دون مبرر، ليصدر وكيل الوزارة توجيهًا فوريًا بإحالتهم إلى التحقيق، مؤكدًا أن الالتزام الوظيفي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.
كما شملت الجولة تفقد مطبخ المستشفى، حيث رصد بعض الملاحظات المتعلقة بالانضباط الإداري، ووجّه إدارة التغذية بمديرية الشؤون الصحية بسرعة مراجعة الاشتراطات الفنية والإدارية، والتأكد من الالتزام الكامل ببنود التعاقد، بما يضمن توفير وجبات غذائية آمنة وذات جودة عالية للمرضى.


وفي ختام جولته، انتقل الدكتور أسامة الشلقاني إلى مركز طبي أبو المنجا، حيث تابع انتظام العمل داخل عيادة تنظيم الأسرة، ووجّه بسرعة توفير طبيب لسد العجز بالعيادة، لضمان استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين دون تأثر.


وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الجولات الرقابية المفاجئة ستتواصل بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بهدف دعم الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية مستشفى أبو المنجا المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

الزمالك

يشكك في نزاهتنا.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أمير هشام

كأس العالم

لصالح المراهنات.. فتح تحقيق في شبهات التلاعب بمباريات كأس العالم

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

منتخب الارجنتين

مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

ريال مدريد

ريال مدريد يواجه ألكوركون وديا اليوم

فرج عامر

فرج عامر يكشف أسباب فشل الأهلي في حصد البطولات الموسم الماضي

حسام حسن

رابطة الأندية توافق على طلب حسام حسن بإقامة 5 جولات بالدوري قبل معسكر المنتخب

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد