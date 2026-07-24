وكيل صحة القليوبية: إحالة المتغيبين للتحقيق وتوجيهات لتحسين الخدمات بمستشفى أبو المنجا

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى أبو المنجا المركزي ومركز طبي أبو المنجا، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة مروة مصطفى، مدير إدارة مكافحة العدوى.



واستهل وكيل الوزارة جولته بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف الملاحظة والعمليات، حيث تابع سير العمل داخل الأقسام المختلفة، وراجع عددًا من ملفات المرضى، كما ناقش الأطقم الطبية حول خطط العلاج وآليات المتابعة، للتأكد من تطبيق معايير الجودة وتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.



وخلال الجولة، تبين انتظام غالبية أعضاء الفريق الطبي، بينما رُصد غياب طبيبين واثنين من أفراد هيئة التمريض دون مبرر، ليصدر وكيل الوزارة توجيهًا فوريًا بإحالتهم إلى التحقيق، مؤكدًا أن الالتزام الوظيفي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

كما شملت الجولة تفقد مطبخ المستشفى، حيث رصد بعض الملاحظات المتعلقة بالانضباط الإداري، ووجّه إدارة التغذية بمديرية الشؤون الصحية بسرعة مراجعة الاشتراطات الفنية والإدارية، والتأكد من الالتزام الكامل ببنود التعاقد، بما يضمن توفير وجبات غذائية آمنة وذات جودة عالية للمرضى.



وفي ختام جولته، انتقل الدكتور أسامة الشلقاني إلى مركز طبي أبو المنجا، حيث تابع انتظام العمل داخل عيادة تنظيم الأسرة، ووجّه بسرعة توفير طبيب لسد العجز بالعيادة، لضمان استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين دون تأثر.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الجولات الرقابية المفاجئة ستتواصل بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بهدف دعم الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.