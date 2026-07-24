نانت يفتح الباب أمام رحيل محمد عبد المنعم.. والأهلي يدرس الصفقة

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تطورات جديدة تخص مستقبل محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف نانت الفرنسي، مؤكدا أن اللاعب أصبح قريبا من العودة إلى الدوري المصري في ظل اهتمام الأهلي باستعادة خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح فرج عامر عبر فيسبوك أن محمد عبد المنعم، الذي برز بقوة خلال فترة إعارته إلى سموحة ولفت الأنظار حتى أصبح أحد أفضل المدافعين في الكرة المصرية، حصل على الضوء الأخضر من نادي نانت لمناقشة العروض المقدمة له، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الأهلي يضع اللاعب ضمن أولوياته لتدعيم الخط الخلفي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الدفاع بعنصر يمتلك الخبرات المحلية والدولية، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء تدرس إمكانية ضمه سواء على سبيل الإعارة أو من خلال انتقال نهائي، وفقا لما ستسفر عنه المفاوضات مع النادي الفرنسي.



