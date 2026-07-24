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محمد رياض: الدورة الـ19 للقومي للمسرح تضم 37 عرضًا يمثلون مختلف القطاعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد رياض: الدورة الـ19 للقومي للمسرح تضم 37 عرضًا يمثلون مختلف القطاعات

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض
البهى عمرو

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن الدورة الـ19 تنطلق تحت شعار «المهرجان القومي للمسرح في كل مصر»، في إطار توجه يستهدف كسر المركزية وتحقيق العدالة الثقافية، موضحًا أن فعاليات المهرجان توسعت هذا العام لتشمل محافظة إضافية مقارنة بالدورات السابقة، بما يتيح وصول الأنشطة المسرحية إلى جمهور أكبر خارج العاصمة.

وأوضح رياض، خلال لقاء خاص عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الدورة الحالية تشهد تقديم عروض تطبيقية للنصوص الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي، بمشاركة خريجي الورش الفنية في مجالات التمثيل والإخراج والسينوجرافيا، إلى جانب تنظيم قراءات مسرحية لنصوص حازت جوائز خلال السنوات الـ 3 الماضية، في خطوة تهدف إلى دعم المبدعين الشباب وتحويل أعمالهم إلى عروض على خشبة المسرح.

وأشار رئيس المهرجان إلى أن الدورة الـ19 تضم 37 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين أكثر من 300 عرض تقدمت للمشاركة، مؤكدًا أن عملية الاختيار تتم وفق اللوائح المنظمة للمهرجان من خلال لجان مشاهدة متخصصة، دون أي تدخل من رئيس المهرجان، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين من المؤسسات الرسمية والجامعات والقطاع الخاص والمسرح المستقل.

الفنان محمد رياض المهرجان القومي للمسرح محمد رياض

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