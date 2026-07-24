مصرع شخصين وإصابة آخرين في إنقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الجمعة، بطريق قرية بني عدي الصحراوي الغربي بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق بني عدي الصحراوي الغربي ووجود وفيات ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع شخصين وإصابة آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



