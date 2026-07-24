بسبب خلافات الميراث ..شقيق يشعل النيران في شقيقه بالزقازيق

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة، بعدما أصيب عامل بحروق متفرقة في أنحاء جسده إثر تعرضه لاعتداء، فيما ترددت أقاويل بين الأهالي بأن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث، إلا أن جهات التحقيق لا تزال تواصل فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه الحقيقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الزقازيق قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة عامل يدعى غريب بحروق متفرقة، إثر تعرضه للاعتداء بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم هو شقيق المجني عليه ويدعى محمد م. ط. ويعمل سائق توك توك وتشير التحريات الأولية إلى نشوب مشادة بين الطرفين، تردد أنها بسبب خلافات على ميراث منزل، قبل أن تتطور إلى قيام المتهم بسكب مادة بترولية على شقيقه وإشعال النيران فيه، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة، فيما فر المتهم من مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تن ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحضر رقم ٨٠٨٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح قسم ثان الزقازيق، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان سببها الحقيقي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.