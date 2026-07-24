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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: عموتة مدرب حاسم ولا يعرف التهاون.. وجراديشار لفت الأنظار

عموتة
عموتة
ميرنا محمود

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالشخصية القيادية للمغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدا أنه مدرب يتسم بالانضباط والحسم، ولا يقبل أي تهاون داخل الفريق.


وأضاف فرج عامر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن عموتة أبدى إعجابه بالمهاجم جراديشار، المعار من الأهلي، بعدما قدم مستوى مميزا خلال أول مباراة ودية للفريق، وتمكن من تسجيل هدفين، ليؤكد أحقيته بالحصول على فرصة لإثبات نفسه خلال المرحلة المقبلة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره النصر القاهري بنتيجة 5-1، في المباراة الودية التي جمعتهما ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسجل خماسية الأهلي كل من جراديشار «هدفين»، وحسين الشحات، وعلي محمود، وأشرف بن شرقي، بواقع هدف لكل لاعب، بينما أحرز النصر هدفه الوحيد خلال اللقاء.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يخوض مباراة ودية أخرى أمام فريق لافيينا، أحد أندية الدرجة الثانية، يوم 30 يوليو الجاري.

فرج عامر الحسين عموتة الأهلي جراديشار

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