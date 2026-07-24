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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يفتتح استعداداته للموسم الجديد بمشاركة حمزة عبد الكريم أمام يوروبا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته للموسم الجديد 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك، بمواجهة فريق يوروبا في مباراة ودية.

وكان برشلونة قد بدأ فترة الإعداد خلال الأيام الماضية، وسط غياب عدد من لاعبي الفريق الأول، بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب حصول بعض اللاعبين على العطلة الصيفية.

ويشهد معسكر برشلونة التحضيري تواجد المصري حمزة عبد الكريم، الذي قطع إجازته من أجل الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول، والعمل على إثبات نفسه أمام المدرب هانز فليك.

وكان فليك قد استدعى حمزة عبد الكريم إلى قائمة الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد، إلى جانب 14 لاعبًا من أكاديمية النادي الكتالوني.

وتمنح الظروف الحالية حمزة عبد الكريم فرصة قوية للمنافسة على مكان في قائمة الفريق الأول خلال الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة وانضمامه إلى شيكاغو فاير الأمريكي.

ومن المتوقع أن يبدأ حمزة عبد الكريم المباراة أمام يوروبا في التشكيل الأساسي، في ظل غياب فيران توريس، الذي حصل على فترة الراحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده.

وبعد مواجهة يوروبا، يتوجه برشلونة مباشرة إلى إنجلترا لخوض عدد من المباريات الودية، حيث يواجه برمنجهام سيتي يوم 27 يوليو، قبل المشاركة في بطولة ودية ثلاثية يخوض خلالها مباراتين أمام نوتينجهام فورست وأودينيزي.

موعد مباراة برشلونة ويوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوروبا

تقام المباراة خلف أبواب مغلقة، ولن يتم بثها عبر أي قناة أو منصة تلفزيونية.

حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الإسباني

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