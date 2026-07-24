شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

أماطت شركة “ريزفاني” المتخصصة في تعديل السيارات وتصميم الفئات الفائقة، بالتعاون مع شركة "VF Engineering"، اللثام رسميًا عن طرازها الجديد “ديون” القائم على منصة لامبورجيني هوراكان.

وتأتي هذه السيارة لتتجاوز الحدود التقليدية لفئة السيارات الرياضية الخارقة المخصصة للطرق الوعرة، حيث تقدم تصميماً مستقبلياً وتعديلات هندسية تجعل طراز هوراكان ستيراتو الأصلي يبدو خيارًا تقليديًا وناعمًا بالمقارنة معها.

تعديلات هيكلية ونظام تعليق مخصص للتضاريس القاسية

تتميز سيارة ريزفاني ديون بتحديثات شاملة على صعيد نظام التعليق والهيكل الخارجي؛ إذ تم رفع خلوص الشاسي عن الأرض بمقدار 4.5 بوصة عبر نظام تعليق مخصص، ليرتفع الإجمالي إلى 6 بوصات كاملة عند إضافة الإطارات الضخمة المخصصة للطرق الوعرة.

كما تم إرفاق السيارة ونظام إضاءة خارجي إضافي يعزز الرؤية في البيئات الصحراوية والمظلمة، مع إمكانية إتاحة خيارات مخصصة للمقصورة الداخلية تصل إلى 10 خيارات مختلفة من التجهيزات الأنيقة.

محرك سوبرتشارجر ونظام إدارة التضاريس المتقدم

تعتمد السيارة على محرك لامبورجيني الشهير مكون من 10 أسطوانات V10 بسعة 5.2 لتر، مزود بنظام سوبرتشارجر يرفع القوة الإجمالية إلى 800 حصان، مما يمنحها أداءً استثنائيًا على الكثبان الرملية والمسارات الصخرية.

ولضمان التحكم الكامل في القوة، زودت ريزفاني السيارة بنظام إلكتروني متطور لإدارة التضاريس يتيح للسائق التنقل بين أوضاع قيادة متعددة تشمل القيادة على الرمال، والطين، والتسلق الصخري، وسباقات باها، والثلج، إضافة إلى الاستخدام اليومي على الطرق الممهدة.

لامبورجيني هوراكان

إنتاج حصري محدود وقيمة استثمارية مرتفعة

أعلنت الشركة أن إنتاج سيارة ريزفاني ديون سيكون حصريًا للغاية؛ حيث سيتم تصنيع 7 نسخ فقط حول العالم. وفتحت ريزفاني باب الحجز الأولي مقابل رسوم استرداد تبلغ 1500 دولار أمريكي، ورغم عدم إعلان السعر الرسمي النهائي للسيارة، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها ستتجاوز حاجز 500000 دولار أمريكي بالنظر إلى مستوى التعديلات والندرة الشديدة التي تتمتع بها السيارة.